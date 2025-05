Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

Vancouver, BC (13. Mai 2025) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/ - freut sich, eine geplante nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") mit einem Bruttoerlös von$ 350 Millionen bekannt zu geben. Das Unternehmen gibt auch eine Aktualisierung der Kapitalkosten für die Erschließung der Phase 1 der Produktion auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt McIlvenna Bay ("McIlvenna Bay" oder "das Projekt") bekannt.

Dan Myerson, Executive Chairman & CEO von Foran, kommentierte: "Um ein skalierbares Projekt wie McIlvenna Bay voranzutreiben, braucht man Beharrlichkeit, Anpassungsfähigkeit und eine langfristige Perspektive. Wir sind bestrebt, Entscheidungen zu treffen, die einen dauerhaften Wert schaffen, indem wir einer klugen Kapitalallokation und einer beständigen Ausführung den Vorrang geben und die Grundlage für einen skalierbaren, generationenübergreifenden Betrieb in einem Bezirk und einer Gerichtsbarkeit von Weltklasse schaffen. Jeder Schritt nach vorne bringt uns dieser Vision näher, und die heute angekündigte Finanzierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein.

Die vorgeschlagene Privatplatzierung spiegelt das anhaltende Engagement von Foran im Bereich des Bilanzmanagements wider, während gleichzeitig hochwirksame Explorationen unterstützt und die betriebliche Flexibilität während des Baus und des Hochlaufs aufrechterhalten wird. Wichtig ist auch, dass die zusätzliche Liquidität dem Unternehmen mehr Flexibilität verschafft, um den Zeitplan für die Umsetzung von Bundesfinanzierungsinitiativen, einschließlich der Steuergutschrift für Investitionen in die saubere Technologieproduktion (Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit, "CTM-ITC"), für die nach den jüngsten kanadischen Bundeswahlen relevante Gesetzesänderungen erwartet werden, zu verwalten. Es wird erwartet, dass der CTM-ITC, sobald er in Kraft tritt, das Finanzierungsprofil von Foran weiter stärken wird. Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unsere Aktionäre und Partner und freuen uns darauf, Kanadas nächste Kupfermine zu errichten."

Mathieu Gignac, Präsident von G Mining Services, kommentierte: "Dieses Update unterstreicht die wichtigste Erkenntnis: McIlvenna Bay liegt weiterhin im Zeitplan für die kommerzielle Produktion, unterstützt durch eine hohe Ausführungssicherheit, die durch die bisher erzielten Fortschritte erreicht wurde. Da das Engineering und die Beschaffung im Wesentlichen abgeschlossen sind, die Bauarbeiten vollständig mobilisiert wurden und trotz der Herausforderungen der schwierigsten Bausaison bereits 32 % der Arbeiten abgeschlossen sind, haben wir nun eine klare Sicht auf die Kosten und den Umfang der Hauptprojekte. Das Engagement des Teams gewährleistet eine kontinuierliche Dynamik, während McIlvenna Bay in die nächste Bauphase eintritt, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf einer sicheren, effizienten und pünktlichen Ausführung liegt - die Grundlage für einen leistungsstarken Betrieb."

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich aus der Ausgabe von Stammaktien bestehen und einen Bruttoerlös von bis zu 350 Millionen $ einbringen. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer begrenzten Anzahl von Investoren und hat Hinweise erhalten, die den gesamten Betrag des Angebots abdecken. Es wird erwartet, dass der Executive Chairman und Chief Executive Officer von Foran, Dan Myerson, ebenfalls an der Privatplatzierung teilnehmen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die endgültigen Bedingungen des Angebots bekannt zu geben, sobald diese feststehen. Das Angebot unterliegt dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange ("TSX").

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird, sofern es zustande kommt, für den Abschluss der Bauarbeiten bei McIlvenna Bay sowie für die Weiterentwicklung der Explorationsarbeiten in der Nähe der Mine und der regionalen Ziele verwendet werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot zu den oben dargelegten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der Abschluss eines jeden Angebots unterliegt weiteren Abschlussbedingungen, einschließlich der Einhaltung aller geltenden TSX-Richtlinien oder -Anforderungen.

Die im Rahmen des Angebots gegebenenfalls auszugebenden Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag, beginnend mit dem Tag des Abschlusses des Angebots. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Aktualisierung der ursprünglichen Kapitalkosten

Im letzten Quartal und nach der Fertigstellung des technischen Berichts 2025 des Unternehmens (siehe unten) haben Foran und sein integriertes Projektmanagementteam unter der Leitung von G-Mining Services Inc. ("GMS") gemeinsam eine umfassende Kapitalüberprüfung vorgenommen, um die Kostenschätzungen auf Projektebene zu verfeinern. Dabei wurden die Erfahrungen und betrieblichen Erkenntnisse aus den frühen Bauphasen berücksichtigt, die unter schwierigen winterlichen Bedingungen durchgeführt wurden. Im ersten Quartal 2025 hat Foran die wichtigsten Bauarbeiten vorangetrieben und insgesamt 32 % des Projekts abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 30. April 2025). Mit dem Fortschreiten der Bauarbeiten spiegeln die aktualisierte Schätzung und der Ausführungsplan einen fundierteren, optimierten Ansatz für den Kapitaleinsatz und die Projektabwicklung wider.

Die kommerzielle Produktion in McIlvenna Bay wird für Mitte 2026 angestrebt, wobei die Arbeiten in allen wichtigen Bereichen des Projekts voranschreiten. Als Teil der oben erwähnten Überprüfung haben GMS und das Unternehmen gemeinsam die Kapitalkostenschätzungen unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren verfeinert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen bei der Herstellung von Baustahl und bei der Lieferung, die sich auf den Zeitplan für die Winterarbeiten und die Gesamtproduktivität auswirkten, nicht erstattungsfähige Steuern, zusätzliche Zuschläge für die unterirdische Erschließung, verlängerte Arbeitszeiten der Auftragnehmer, die erforderlich sind, um die erweiterten Arbeitsbereiche abzuschließen, eine beschleunigte Inbetriebnahme, die zu niedrigeren Einnahmen vor der kommerziellen Produktion führt, und Unvorhergesehenes im Zusammenhang mit den US-Zöllen.

Das Unternehmen und GMS sind der Ansicht, dass das überarbeitete Kapitalbudget das aktuelle Umfeld besser widerspiegelt und auf den Erkenntnissen beruht, die im Laufe der bisherigen Bauarbeiten und der Detailplanung gewonnen wurden, was das Gesamtrisiko für den verbleibenden Bauzeitplan verringern dürfte.

Abbildung 1: Bauzeitplan für Phase 1 der McIlvenna Bay

Das Kapitalbudget des Unternehmens für Phase 1 bis zur Fertigstellung wurde auf$ auf 1.082 Mio. $ (zuvor 886 Mio. $) neu geschätzt, einschließlich Eventualitäten und abzüglich der bis einschließlich 31. Mai 2024 anfallenden Kosten. Etwa 46 % des Anstiegs des erforderlichen Kapitals spiegeln die Einbeziehung nicht erstattungsfähiger Umsatzsteuern und reduzierter Einnahmen aus der vorkommerziellen Produktion in Verbindung mit einer gestrafften Inbetriebnahmephase wider, um eine frühere Produktionsbereitschaft zu unterstützen. Vom 1. Juni 2024 bis zum 31. März 2025 hat das Unternehmen etwa 381 Mio. $ an Kosten für das Kapitalbudget der Phase 1 aufgewendet, was zu verbleibenden Kosten von 701 Mio. $ bis zur Fertigstellung führt.

Tabelle 1: Kapitalbudget für Phase 1 der McIlvenna Bay1

Beiträge der Bundesregierung

Foran treibt das Projekt weiter voran und verwaltet gleichzeitig den Zeitplan für die erwarteten Einnahmen aus dem zuvor angekündigten Beitrag des Strategischen Innovationsfonds ("SIF") in Höhe von bis zu 41 Mio. $ und des Critical Minerals Innovation Fund ("CMIF") in Höhe von bis zu 20 Mio. $. Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass es letztendlich die vollen Beiträge im Rahmen beider Programme erhalten wird, doch die Erstattungsstruktur der Programme für bestimmte qualifizierte Kosten führt zu einer zeitlichen Ungewissheit und einer damit verbundenen Auswirkung auf das Betriebskapital während des Bauzeitraums . Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine Schätzung der reduzierten Beiträge vorgenommen, die es während der Bauphase zu erhalten erwartet, wobei der Restbetrag in späteren Perioden erwartet wird, nachdem das Unternehmen die kommerzielle Produktion erreicht hat.

Steuergutschriften für Investitionen

Wie vom Unternehmen am 15. Juli 2024 bekannt gegeben, hat Foran eine Schätzung der potenziellen erstattungsfähigen Investitionssteuergutschriften im Zusammenhang mit den Kapitalkosten der Phase 1 vorgelegt, die auf einer Überprüfung von Gesetzesentwürfen, Gesetzesentwürfen und späteren Aktualisierungen im kanadischen Bundeshaushalt 2024 basiert. Dies führte zu einer Schätzung von Foran, wonach bis zu $440-$510 Millionen an Kosten im Zusammenhang mit dem Phase-1-Kapitalbudget als förderfähig für die rückzahlbaren Investitionssteuergutschriften angesehen werden könnten, was zu einer potenziellen Spanne der rückzahlbaren Investitionssteuergutschriften von etwa $130-150 Millionen führt.

Die Steuergutschrift für Investitionen in saubere Technologien (Clean Technology Investment Tax Credit - CT-ITC") wurde nach der königlichen Zustimmung im Jahr 2024 in Kraft gesetzt, und Foran hat im Rahmen seiner Körperschaftssteuererklärung für 2024 einen Antrag auf rückzahlbare Investitionssteuergutschriften in Höhe von etwa 10 Mio. USD eingereicht, dessen Erstattung derzeit geprüft wird.

Eine Form der GM-ITC, die einen größeren Teil der potenziell erstattungsfähigen Investitionssteuergutschriften des Unternehmens ausmachen könnte, hat die königliche Zustimmung erhalten, aber die vorgeschlagenen Erweiterungen im Zusammenhang mit der Einbeziehung von polymetallischen Bergbauprojekten stehen noch aus, da die erforderlichen Gesetzesänderungen vor der Vertagung des Parlaments Anfang 2025 keine königliche Zustimmung erhalten haben.

Nach Abschluss der kanadischen Bundeswahlen rechnet Foran mit erneuten Anstrengungen, um die Umsetzung der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zur GMV-ITC voranzutreiben, die mit den Verpflichtungen im Programm der neu gewählten Regierung (Link) übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die königliche Zustimmung zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zur GM-ITC eine zusätzliche Quelle potenzieller finanzieller Unterstützung für kritische Mineralerschließungsprojekte wie McIlvenna Bay darstellen würde und zukünftige Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Bilanzstärke bieten könnte.

Trotz der jüngsten positiven Entwicklungen rechnet Foran nicht mit weiteren Änderungen der GMV-ITC, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, während der Bauphase des Projekts Erstattungen im Zusammenhang mit der GMV-ITC zu erhalten. Foran ist jedoch optimistisch, dass die während der Bauphase des Projekts anfallenden Kosten als förderfähig für die GM-ITC angesehen werden können, und wird in der Folge gegebenenfalls Rückerstattungen von Investitionssteuergutschriften beantragen, falls und sobald die erforderlichen Änderungen vom neuen kanadischen Parlament verabschiedet werden und entsprechende Anleitungen bereitgestellt werden. Jegliche Erlöse zu diesem Zeitpunkt würden das Unternehmen in eine gute Position bringen, um den Abbau des Fremdkapitals in der Bilanz sowie die Investitionspläne der Phase 2 zu beschleunigen, wodurch das Unternehmen die vollständige Erschließung des Wertes des McIlvenna Bay Distrikts beschleunigen könnte.

Kapitalquellen und -verwendung

Foran ist bestrebt, während der Bauphase eine disziplinierte Strategie der Kapitalallokation zu verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf der Beibehaltung des Leverage liegt, während gleichzeitig genügend Betriebskapital zur Verfügung steht, um die Risiken während der verbleibenden Bauphase und des damit verbundenen Hochlaufs der kommerziellen Produktion zu bewältigen. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in die Exploration, um den Wert des McIlvenna Bay Distrikts zu erschließen, während es sich auf zukünftige Erweiterungen vorbereitet, die zu gegebener Zeit in Betracht gezogen werden.

Die nachstehende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Kapitalquellen und die Verwendung des Kapitals ab dem 1. April 2025 bis zur kommerziellen Produktion, die für Mitte 2026 erwartet wird. Die gesamten Kapitalquellen werden auf 833 bis 848 Mio. $ geschätzt, einschließlich der Barmittel abzüglich der Verbindlichkeiten nach Abschluss des Angebots, der nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilität und der erwarteten Bundesmittel während der Bauzeit und vorbehaltlich des Zeitplans und der Währungsschwankungen. Die geschätzte Verwendung des Kapitals, einschließlich der verbleibenden Kosten für die Fertigstellung der Phase 1, des Betriebskapitals, der Exploration und allgemeiner Unternehmenszwecke, liegt zwischen 791 und 801 Millionen $. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Liquiditätsüberschuss von ca. 32-57 Mio. $.

Tabelle 2: Herkunft und Verwendung des Kapitals

Anmerkungen:

1. Die endgültigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der für den 13. Mai 2025 geplanten Veröffentlichung des Jahresabschlusses für Q1/25. Die Zahlen beinhalten die Beträge auf den Konten für Schuldenerlöse zum 31. März 2025 und die erwarteten Erlöse aus der vorgeschlagenen Privatplatzierung$ 350 Millionen. 2. Beinhaltet 92,5 Mio. US$ (~128 Mio. US$) an nicht in Anspruch genommenen Beträgen aus der geänderten Kreditfazilität und 20 bis 25 Mio. US$ an erwarteten Bruttoerlösen aus der Sandvik Equipment Finance Facility während der Bauzeit. 3. Geschätzt als qualifizierte erstattungsfähige Kosten, die während der Bauzeit anfallen. 4. Überarbeitete Kapitalkosten der Phase 1 in Höhe von 1.082 Mio. $ abzüglich der bisher angefallenen Kosten in Höhe von 381 Mio. $. 5. Einschließlich Schuldendienstkosten im Rahmen der Sandvik Equipment Finance Facility.

Kreditfazilitäten

Zum 31. März 2025 belief sich der ungeprüfte Bargeldbestand des Unternehmens abzüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf etwa$ 295 Mio., einschließlich der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung auf den Schuldentilgungskonten des Unternehmens in Höhe von 136 Mio. US$ . Die nicht in Anspruch genommenen Erlöse aus der vorrangig besicherten Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 250 Mio. US$ mit Sprott Resource Lending Corp. (die "geänderte Kreditfazilität") belaufen sich auf 92,5 Mio. US$, und das Unternehmen rechnet mit weiteren Inanspruchnahmen in Höhe von 20 bis 25 Mio. US$ im Rahmen seiner Sandvik-Ausrüstungsfinanzierungsfazilität (die "Ausrüstungsfinanzierungsfazilität") während der Bauzeit.

Starke Finanzlage unterstützt Bau der Phase 1 und treibt Wachstumsinitiativen voran

Nach Abschluss der heute gemeldeten Privatplatzierung ist Foran der Ansicht, dass das Unternehmen über ausreichend Kapital verfügt, um den Bauplan für Phase 1 von McIlvenna Bay zu finanzieren und das Betriebskapital bis zur kommerziellen Produktion aufzustocken, während gleichzeitig Kapital zur Verfügung steht, um die Explorationsarbeiten weiter voranzutreiben, die darauf abzielen, das gesamte Potenzial des Bezirks zu erschließen.

Mit diesem Ansatz des Bilanzmanagements ist das Unternehmen in der Lage, die mit dem Bau und der Inbetriebnahme verbundenen Risiken zu bewältigen und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, das Kapital für hochwirksame Wachstumsinitiativen einzusetzen, einschließlich der Weiterentwicklung der Tesla Zone und des breiteren regionalen Explorationspotenzials.

Qualifizierte Person

Herr Samuele Renelli, P. Eng., Vice President, Technical Services, und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Revisionen der Phase-1-Kapitalkostenschätzung für das Projekt überprüft und hält diese Revisionen und Schätzungen für angemessen.

Lageplan - Blick nach Westen

Lageplan - Blick nach Osten

Lageplan - Blick nach Norden

Bau eines Teiches für die Wasserbewirtschaftung im Bereich des Trockenstapels der Tailings

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft einsetzt, die Gemeinden unterstützt und gleichzeitig Werte für seine Stakeholder schafft. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Erschließungsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps in bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen reichte am 12. März 2025 seinen NI 43-101-konformen technischen Bericht 2025 über das Projekt McIlvenna Bay, Saskatchewan, Kanada (der "technische Bericht 2025") ein, der eine Mineralressource für die Lagerstätte McIlvenna Bay mit geschätzten 38,6 Mt mit einem Gehalt von 2,02 % CuEq in der angezeigten Kategorie und weiteren 4,5 Mt mit einem Gehalt von 1,71 % CuEq in der abgeleiteten Kategorie enthält. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text des technischen Berichts 2025 zu lesen, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu den Bedingungen des Angebots, einschließlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zu unseren Zielen und unseren Strategien zur Erreichung dieser Ziele, zu unseren Überzeugungen, Plänen, Schätzungen, Prognosen und Absichten sowie ähnliche Aussagen zu voraussichtlichen zukünftigen Ereignissen, spezifische Aussagen zu den Vorteilen, die vom Angebot erwartet werden, einschließlich der Verbesserung unserer Bilanz und der Unterstützung der Projektentwicklung; unsere Fähigkeit, das Projekt McIlvenna Bay voranzutreiben; unsere Kapitalkostenschätzungen für die Phase 1 der Produktion im Projekt McIlvenna Bay; unsere Fähigkeit, uns auf das Projekt McIlvenna Bay zu konzentrieren, uns anzupassen und eine langfristige Perspektive zu haben; unser Engagement und unsere Vision, dauerhafte Werte zu schaffen, indem wir einer intelligenten Kapitalallokation, einer beständigen Ausführung und dem Aufbau eines skalierbaren, auf mehrere Generationen ausgerichteten Betriebs den Vorrang geben; unser Engagement für ein umsichtiges Kapitalmanagement bei gleichzeitiger Unterstützung der Exploration und der Aufrechterhaltung der betrieblichen Flexibilität während der Bau- und Hochlaufphase; die Flexibilität, die von der erwarteten zusätzlichen Liquidität des Angebots erwartet wird, einschließlich des Umgangs mit zeitlichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Finanzierungsinitiativen des Bundes, einschließlich der CMT-ITCs; die CMT-ITCs könnten von der Legislative verabschiedet werden und werden voraussichtlich das Finanzierungsprofil von Foran stärken; unsere Fähigkeit, Kanadas nächste Kupfermine zu liefern; die Aussagen von GMS, einschließlich des Erreichens der kommerziellen Produktion von McIlvenna Bay innerhalb des Zeitplans und der Qualität der Projektausführung, der Dynamik des Projekts und der Konzentration des Teams auf Sicherheit, Effizienz und rechtzeitige Ausführung, sowie die Auswirkungen eines solchen Ansatzes auf das zukünftige Wachstum; den Preis und den Umfang, die Bedingungen und den voraussichtlichen Zeitpunkt der endgültigen Dokumentation und des Abschlusses des Angebots, einschließlich der Offenlegung desselben durch das Unternehmen; den voraussichtlichen Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Angebots; unsere voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, einschließlich des Abschlusses der Bauarbeiten beim Projekt McIlvenna Bay und der Weiterentwicklung der Exploration bei den minennahen und regionalen Zielen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke; unsere Absicht, die Exploration fortzusetzen; die voraussichtlichen Genehmigungen und Bedingungen der TSX, einschließlich der Bedingungen für das Angebot; unsere Kostenschätzungen auf Projektebene und unsere Ansicht, dass unsere Aktualisierungen derselben einen fundierten, konservativen und optimierten Ansatz für den Kapitaleinsatz und die Projektabwicklung widerspiegeln; unsere Fähigkeit, das Projekt McIlvenna Bay in der zweiten Hälfte der Bauphase voranzutreiben; die Erwartung, dass die Detailplanung kurz vor dem Abschluss steht; der Beginn der kommerziellen Produktion Mitte 2026; die Verringerung des Risikos für den Bauzeitplan in Verbindung mit unseren Revisionen unseres Kapitalbudgets; unsere Schätzung des Kapitalbudgets für Phase 1; unsere Fähigkeit, die Risiken während der verbleibenden Bauphase bis zur kommerziellen Produktion zu managen; die erwartete staatliche Finanzierung während der Bauphase; unsere Absicht, weiterhin in die Exploration zu investieren und den Wert des McIlvenna Bay Distrikts zu erschließen und zukünftige Erweiterungen vorzubereiten; unsere Erwartung, dass die Bundesregierung ihre Bemühungen zur Umsetzung der GM-ITC und der damit verbundenen Vorteile dieses Programms für kritische Mineralerschließungsprojekte wie das McIlvenna Bay Projekt erneuern wird, sowie das Potenzial, dass solche Gutschriften die Bilanzstärke des Unternehmens weiter verbessern; die Erwartung, dass wir in Zukunft Rückerstattungen im Zusammenhang mit der GMV-ITC erhalten werden, der Zeitplan, die Beträge und die erwarteten Vorteile daraus; das Potenzial, dass etwaige Rückerstattungserlöse aus der GMV-ITC das Unternehmen in die Lage versetzen werden, den Abbau der Verschuldung in der Bilanz und die Beschleunigung der Investitionspläne der Phase 2 zu beschleunigen, wodurch die Erschließung des Wertes des McIlvenna Bay Distrikts beschleunigt werden kann; unsere erwarteten Inanspruchnahmen der Equipment Finance Facility; die erwarteten Erlöse aus den SIF- und CMIF-Beiträgen, der Zeitplan und die erwarteten Beträge, die wir erhalten werden; unsere Überzeugung, dass wir ausreichend Kapital gesichert haben, um den Phase-1-Bauplan von McIlvenna Bay zu finanzieren und einen Freibetrag für das Hochfahren des Betriebskapitals bis zur kommerziellen Produktion vorzusehen, während wir gleichzeitig Kapital zuweisen, um die Exploration weiter voranzutreiben; unsere Fähigkeit, potenzielle Risiken und Ungewissheiten während der Bau- und Hochfahrphase zu bewältigen, und unsere Verpflichtung, Kapital für hochwirksame Prioritäten zu verwenden; unsere Verpflichtung, eine grünere Zukunft zu unterstützen, Gemeinden zu stärken und Werte für unsere Stakeholder zu schaffen; Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unseren technischen Bericht 2025. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen die Reaktion des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: das Vertrauen des Unternehmens in das Grundstück McIlvenna Bay; die Gewissheit der Finanzierung, einschließlich der Tatsache, dass das Angebot zu den hierin bekannt gegebenen Bedingungen und im Einklang mit dem erwarteten Zeitplan abgeschlossen wird, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden und dass die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet verwendet werden; Regierungs-, Wertpapier- und Börsenregulierung und -politik, einschließlich des Erhalts der TSX-Genehmigung für die Preisgestaltung des Angebots; das Unternehmen hat in der Vergangenheit Verluste gemacht und ist möglicherweise nicht in der Lage, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um rentabel zu sein oder dauerhaft einen positiven Cashflow zu generieren; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen könnte zusätzliche Finanzmittel benötigen und künftige Aktienemissionen könnten sich negativ auf die Aktienkurse auswirken; die Nichteinhaltung von Auflagen im Rahmen der geänderten Kreditfazilität oder der Ausrüstungsfinanzierungsfazilität könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens haben; das Unternehmen kann keine Mineralienproduktion in der Vergangenheit vorweisen; Markt- und Liquiditätsrisiken; das Geschäft des Unternehmens könnte von internationalen Konflikten und Handelsstreitigkeiten beeinträchtigt werden; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Diese Annahmen beinhalten die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Tonnage des abzubauenden und zu verarbeitenden Erzes; die Erzgehalte und -ausbeuten; die Annahmen und Abzinsungssätze, die angemessen auf die technischen Studien angewendet werden; den Erfolg der Projekte des Unternehmens, einschließlich des Projekts McIlvenna Bay; die Preise für Kupfer, Zink, Gold und Silber, die wie geschätzt bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens; die Tatsache, dass die Infrastruktur, die von Dritten entwickelt, betrieben oder zur Verfügung gestellt werden soll, wie derzeit erwartet entwickelt, betrieben oder zur Verfügung gestellt wird; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bauarbeiten und der Produktion; der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen; und die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung genannten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in unseren Unterlagen enthalten, die wir bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereicht haben (verfügbar unter www.sedarplus.ca).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79692Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79692&tr=1



