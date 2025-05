FCCI erhält die Auszeichnung für die Markteinführung von E&S-Angeboten mit Duck Creek Policy, OnDemand und Digital Engagement Producer

BOSTON, May 21, 2025, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen für die Schaden- und Unfallversicherung sowie die allgemeine Versicherungsbranche, hat die FCCI Insurance Group, der zentralen Kundenkonferenz von Duck Creek, verliehen, die in dieser Woche in Orlando, Florida, stattfand.

Der Duck Creek Standard of Excellence Customer Award zeichnet Kunden aus, die durch die Implementierung von Duck Creek-Lösungen zur Umgestaltung ihres Geschäfts und zur Gestaltung der Zukunft der Versicherungsbranche ein Höchstmaß an Exzellenz erreicht haben.

FCCI wurde für die erfolgreiche Einführung von E&S-Angeboten (Excess & Surplus) unter Verwendung einer Suite von Duck Creek-Lösungen ausgezeichnet, darunter Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management und Digital Engagement Producer.

FCCI ist eine gewerbliche Sach- und Unfallversicherungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen betreut, darunter Agrarindustrie, Baugewerbe, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Einzelhandel und Fertigung. Zu ihrem Produktangebot gehören Arbeiterunfall-, Sach- und allgemeine Haftpflichtversicherungen.

FCCI wurde ursprünglich 1959 in Sarasota, Florida, gegründet und hat sich zu einem überregionalen Anbieter entwickelt, der in 19 Bundesstaaten Standarddienstleistungen für gewerbliche Versicherungen anbietet, wobei Surety und Specialty in einem erweiterten Staatsgebiet tätig sind. Das Unternehmen hebt sein Netzwerk aus über 550 Vertragsagenturen und mehr als 3.800 unabhängigen Agenten hervor.

Bei der jüngsten Expansion von FCCI in den E&S-Bereich lag der Schwerpunkt auf der Verbesserung der digitalen Möglichkeiten, der Rationalisierung der Betriebsabläufe und der schnelleren Markteinführung neuer Angebote.

Durch die Implementierung des Policy-Administration-Systems und des Active-Delivery-Modells von Duck Creek erreichte FCCI eine durchgehende Verarbeitung, automatisierte Aufnahme und nahtlose Integration. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wurde gestärkt und ein modernes Self-Service-Portal stellte den Agenten Echtzeitfunktionen zur Verfügung.

"Unser Ziel war es, die Art und Weise, wie wir den gewerblichen Versicherungsmarkt bedienen, insbesondere in den Bereichen E&S, neu zu konzipieren, und Duck Creek hat uns dabei geholfen", sagt Dave Patel, EVP & Chief Information Officer bei der FCCI Insurance Group. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die Innovation, Zusammenarbeit und Entschlossenheit aller Beteiligten, die diese Vision zum Leben erwecken."

Trotz der Komplexität der E&S-Märkte und eines engen Zeitrahmens für die Implementierung arbeitete FCCI eng mit Duck Creek, Cognizant und anderen Partnern zusammen, um eine zukunftssichere Lösung zu entwerfen, zu testen sowie bereitzustellen und die Lieferung hochwertiger Produktionsumgebungen sicherzustellen.

Nach einer erfolgreichen Implementierung übertraf die Einführung von FCCI Specialty die ursprünglichen Prognosen sowohl hinsichtlich der Prämien als auch der Anzahl der Policen, was zu Begeisterung und positivem Feedback seitens der vertrauenswürdigen Agenturpartner von FCCI führte.

"Von verbesserten Agentenerfahrungen bis hin zur flexiblen Anpassung an Vorschriften ist die Geschichte von FCCI ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was durch Technologie, Teamarbeit und vorausschauende Führung möglich ist", sagte Chris McCloskey, Chief Operating Officer von Duck Creek Technologies. "Ihr Erfolg spiegelt nicht nur die Leistungsfähigkeit unserer Plattform wider, sondern auch das Engagement ihres Teams und ihrer Partner bei der Umwandlung komplexer Geschäftsanforderungen in echte, messbare Ergebnisse."

Über die FCCI Insurance Group - Die 1959 in Sarasota, Florida, gegründete FCCI Insurance Group bietet gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen, Dienstleistungen zur Risikokontrolle und Kautionsversicherungen an. FCCI versichert seine Kunden ausschließlich über mehr als 3.800 unabhängige Vertreter in 20 US-Bundesstaaten sowie Washington, D.C. Der Versicherungsschutz umfasst Kfz-, Kriminalitäts-, Cyber-Haftpflicht-, Ausrüstungs-, E&S-, Sach-, allgemeine Haftpflicht-, Binnenschifffahrts-, Umbrella- und Arbeiterunfallversicherungen. Vertrags- und Handelsbürgschaften werden in 45 Staaten ausgestellt.

FCCI versichert über 12.000 Versicherungsnehmer in verschiedenen Branchen, darunter Agrarindustrie, Baugewerbe, Fertigung, Medizin und Beruf, Restaurants und Gastgewerbe, Einzelhandel, Service und Reparatur sowie Großhandel und Vertrieb. FCCI verfügt über ein Vermögen von 3,3 Milliarden US-Dollar, 1,2 Milliarden US-Dollar an direkt gezeichneten Prämien, und wird von A.M. Best Company mit A (Ausgezeichnet) bewertet. FCCI hat Regionalbüros und Zweigstellen in Florida, Georgia, Indiana, Mississippi, Texas und Virginia.