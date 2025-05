Die Zusammenarbeit wird den globalen Zugang zu den Falcon-Modellen von TII und den Enterprise-KI-Produkten von AI71 erweitern, wobei der Schwerpunkt auf der Anpassung von Zugang, Datenschutz und Automatisierung an den branchenspezifischen Bedarf liegt

Das Technology Innovation Institute (TII) in Abu Dhabi, Entwickler der weltweit anerkannten Falcon-Serie von KI-Modellen, Sicherheits- und Datenschutzlösungen, sowie AI71, ein führendes KI-Unternehmen in Abu Dhabi, das maßgeschneiderte Unternehmensprodukte anbietet, arbeiten mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, um den Zugang zu in den VAE entwickelten KI-Modellen und -Lösungen zu erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250521473838/de/

Technology Innovation Institute and AI71 Collaborate with Amazon Web Services to Scale AI Innovations in the UAE and Beyond (photo: AETOSWire)

Durch die Kombination des technischen Know-hows von TII bei großen Sprachmodellen (LLMs), des Know-hows von AI71 bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Agenten und der weltweit führenden Cloud-basierten KI- und Machine-Learning-Dienste von AWS erhalten Fachleute auf der ganzen Welt einen optimierten Zugang zu Falcon und maßgeschneiderten KI-Lösungen, die das Leben und Arbeiten der Menschen transformieren.

TII bietet bereits mehrere Falcon LLMs über Amazon SageMaker an, und die neuesten Modelle werden auch über den Amazon Bedrock Marketplace erhältlich sein. Die Falcon-Reihe umfasst eine breite Palette von Modellen, die durchweg zu den weltweit leistungsstärksten zählen und skalierbare Lösungen für unterschiedlichste KI-Anforderungen bieten. Unternehmen und Entwickler können Falcon über Pay-as-you-go-APIs in ihre Anwendungen integrieren und so den erforderlichen Rechenaufwand reduzieren.

Die Produkte von AI71, die darauf ausgelegt sind, Fachleute in allen Branchen durch selektive Automatisierung und agentenbasierte Arbeitsabläufe zu unterstützen, sind bereits im AWS Marketplace verfügbar und bieten Millionen von Kunden auf der ganzen Welt Zugang. AI71 wird zudem mit AWS zusammenarbeiten, um die Entwicklung und Verbesserung von Schlüsselprodukten durch schnelles Prototyping und frühen Zugang zu beschleunigen.

Neben der zunehmenden Verbreitung von KI-Modellen und -Produkten wollen TII und AI71 gemeinsam Innovationen in mehreren Schlüsselbereichen mit AWS-Technologie und -Lösungen vorantreiben:

Verbesserter Zugang zu Datenschutz- und Cybersicherheitstools: PetalGuard von TII, eine Lösung zum Schutz der Privatsphäre, die auf die Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit ausgelegt ist, wird auch im AWS Marketplace verfügbar sein und es Organisationen weltweit leichter machen, fortschrittliche datenschutzfreundliche Technologien einzusetzen.

PetalGuard von TII, eine Lösung zum Schutz der Privatsphäre, die auf die Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit ausgelegt ist, wird auch im AWS Marketplace verfügbar sein und es Organisationen weltweit leichter machen, fortschrittliche datenschutzfreundliche Technologien einzusetzen. Mehr Datenschutz bei KI: TII und AWS werden gemeinsam an kryptographischer Forschung arbeiten, einschließlich vollständig homomorpher Verschlüsselung und Berechnungen mit mehreren Beteiligten, um sichere, datenschutzfreundliche Technologien für maschinelles Lernen im Bereich der KI voranzutreiben.

TII und AWS werden gemeinsam an kryptographischer Forschung arbeiten, einschließlich vollständig homomorpher Verschlüsselung und Berechnungen mit mehreren Beteiligten, um sichere, datenschutzfreundliche Technologien für maschinelles Lernen im Bereich der KI voranzutreiben. Produktinnovationen und globale Expansion: AI71 und AWS werden zusammenarbeiten, um schnell Prototypen neuer, agentenbasierter KI-Lösungen, die auf den Bedarf von Unternehmen und Regierungen zugeschnitten sind, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

AI71 und AWS werden zusammenarbeiten, um schnell Prototypen neuer, agentenbasierter KI-Lösungen, die auf den Bedarf von Unternehmen und Regierungen zugeschnitten sind, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Entwicklung von KI-Talenten: AWS wird auch dazu beitragen, die Schulungsprogramme von AI71 zu stärken, indem AWS-gestützte Zertifizierungen für Führungskräfte verwendet werden, um branchenweit anerkannte KI-Zertifikate zu erstellen.

Gemeinsam wollen die drei Organisationen zum bevorzugten Partner für Regierungen, Institutionen und Nationen werden, die schlüsselfertige, erstklassige KI-Lösungen in großem Maßstab suchen.

"Bei TII sind wir bestrebt, die Grenzen der angewandten Forschung zu erweitern, um in der realen Welt Wirkung zu erzielen. Indem wir Falcon und andere KI-Produkte zu AWS bringen, überbrücken wir die Lücke zwischen Spitzeninnovation und praktischer Anwendung. Ein wichtiger Teil dieser Mission ist unsere Weiterentwicklung des datenschutzfreundlichen maschinellen Lernens mit neuartigen Frameworks, die Daten während des gesamten KI-Lebenszyklus schützen. Außerdem machen wir modernste, forschungsbasierte KI zugänglicher und positionieren die Technologie der VAE in einem Markt, der von einigen wenigen etablierten Anbietern dominiert wird", so Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII.

"Bei AI71 entwickeln wir die nächste Generation leistungsstarker KI-Begleiter, die die Arbeitsweise von Branchen neu definieren werden. Die Partnerschaft mit AWS ermöglicht es uns, schneller zu skalieren, unser Angebot zu erweitern und uns schneller und wirkungsvoller auf internationalen Märkten zu entwickeln. Sie dient als Katalysator, um unsere Produkte über regionale Grenzen hinweg zu testen, zu verfeinern und zu stärken und damit Innovationen zu beschleunigen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und vertrauensvolle Partnerschaften mit Unternehmen, Regierungen und Institutionen aufzubauen und die Einführung von KI in Unternehmen voranzutreiben", sagte Chiara Marcati, Chief AI Advisory and Business Officer von AI71.

"AWS ist stolz darauf, die Zusammenarbeit mit TII und AI71 voranzutreiben und die Leistungsfähigkeit der Falcon-Modelle einem breiteren Publikum zugänglich zu machen", sagte Tanuja Randery, Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei AWS. "Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden, innovative KI-gestützte Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen zu entwickeln, von Finanzdienstleistungen bis hin zum Gesundheitswesen, und dabei die Kontrolle über ihre Daten zu behalten."

"Indem wir Falcon über Amazon Bedrock anbieten, geben wir unseren Kunden die Wahl und die Flexibilität, diese hochmodernen Modelle in einer sicheren und leistungsstarken Umgebung zu nutzen. Die auf der AWS-Infrastruktur trainierten Falcon-Modelle beeindrucken weiterhin Technologen weltweit und sichern den VAE eine Spitzenposition im großen globalen KI-Innovationsrennen, das Regierung, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft digital transformiert."

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250521473838/de/

Contacts:

Victoria Meven

Victoria.meven@edelman.com