"Die Zukunft gehört den Unternehmen, die heute handeln. Immer mehr Vorreiter der Wirtschaft zeigen, dass nachhaltige Transformation kein Risiko, sondern eine Investition in Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit ist." "In einer Zeit, in der die Dynamik rund um Nachhaltigkeit abnimmt, wird eines deutlich: Wer jetzt an seinen Ambitionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...