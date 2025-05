Indische Rupie verliert an Boden in der asiatischen Sitzung am Donnerstag.Die erneute Nachfrage nach US-Dollar von ausländischen Banken stützt die INR. Die vorläufigen PMI-Berichte von HSBC Indien und S&P USA für Mai werden später am Donnerstag im Fokus stehen. Die indische Rupie (INR) verliert am Donnerstag an Boden. Die starke Nachfrage nach dem ...

