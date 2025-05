USD/CAD zieht zum vierten Mal in Folge Verkäufer an und scheint anfällig für einen weiteren Rückgang zu sein.Ein Anstieg der Rohölpreise und reduzierte Wetten auf eine Zinssenkung der BoC stützen den Loonie.US-fiskalische Bedenken und dovishe Erwartungen an die Fed belasten den USD und das Währungspaar.Das Paar USD/CAD kämpft damit, aus dem nächtlichen ...

