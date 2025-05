Bern - Galenica hat in den ersten vier Monaten 2025 mehr umgesetzt. Dabei trugen alle Geschäftsbereiche zu dem Wachstum bei, wie das Gesundheitsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Konkret stieg der Umsatz von Januar bis April um 4,7 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken. Nach Segmenten betrachtet, verzeichneten sowohl Products & Care (+5,3% auf 572 Mio. Fr.) als auch Logistics & IT (+4,8% auf 1,09 Mrd. Fr.) ein Wachstum. Im Vergleich zur Vorjahresperiode ...

