The following instruments on XETRA do have their first trading 22.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.05.2025Aktien1 CNE100003662 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. A2 US8503901055 Springer Nature AG & Co. KGaA ADR3 KYG3314G1102 AIFU Inc.4 CA01921D2041 Allied Gold Corp.5 CA5889141019 Meren Energy Inc.Anleihen/ETF1 XS3081339072 British Columbia, Provinz2 US302491AZ88 FMC Corp.3 XS3080786398 International Development Association4 US581557BY05 McKesson Corp.5 US581557BW49 McKesson Corp.6 US581557BX22 McKesson Corp.7 XS3002553538 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.8 US74977SDV16 Coöperatieve Rabobank U.A.9 US21688ABM36 Coöperatieve Rabobank U.A.10 PTEDP5OM0008 EDP S.A.11 XS3002555822 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.12 US747525BW29 QUALCOMM Inc.13 US86959NAS80 Svenska Handelsbanken AB [publ]14 XS3080788097 Unilever Capital Corp.15 XS3081371554 Island, Republik16 FR001400ZZC9 Kering S.A.17 US747525BU62 QUALCOMM Inc.18 DE000BYL0CV6 Bayerische Landesbank19 FR001400ZZB1 Crédit Agricole S.A.20 DE000NLB5DS2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB5DQ6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 DE000NLB5DN3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-23 XS3002553298 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.24 SK4000027389 Tatra Banka AS25 XS3081016654 Banco Santander S.A.26 XS3002552993 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.27 XS3002552134 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.28 IE000WRQ9RR1 Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF29 IE0000KA1ZX3 HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF30 IE000TZ4SIN6 Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF - Acc31 IE000OHEH5Y9 Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF - EUR PfHdg Acc