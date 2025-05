Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Global X hat einen börsengehandelten Fonds (ETF) aufgelegt, der in europäische Rüstungskonzerne investiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Global X Europe Focused Defence Tech ETF (ISIN IE000WRQ9RR1/ WKN A416YM) investiere in Unternehmen, die den Hauptteil ihres Umsatzes in Europa erwirtschaften würden. Dazu würden Firmen gehören, die militärische Systeme wie Drohnen, Radar oder Flugzeuge und Fahrzeuge herstellen würden oder sich mit Cybersicherheit beschäftigen würden. ...

