Zürich - Die Kurse am Devisenmarkt haben sich über Nacht kaum bewegt. Der Euro wird mit 1,1330 Dollar wenig verändert und weiterhin über der Marke von 1,13 gehandelt. Am Vorabend wurden für die Gemeinschaftswährung 1,1333 US-Dollar bezahlt. Allerdings waren es am Mittwoch im Top mit 1,1364 kurzzeitig deutlich mehr gewesen. Das USD/CHF-Paar kostet im frühen Geschäft 0,8249 nach 0,8251 am Mittwochabend. Das Tagestief lag bei 0,8209. Derweil geht das ...

