Mitglieder des exklusiven Biotech-Anlegerzirkels No Brainer Club (NBC) dürfen sich einmal mehr die Hände reiben. Denn was sich zunächst als klassischer Biotech-Rückschlag ankündigte, entwickelte sich binnen Minuten zum nächsten Party-Trade der Community. Doch der Reihe nach: Was steckt hinter dem Kurssprung bei iTeos Therapeutics - und warum könnte die Story für den NBC gerade erst beginnen? Geld verdienen im No Brainer Club ist derzeit fast zu einfach! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...