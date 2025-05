Die Hylane GmbH hat nun drei neue Iveco S-eWay Fuel Cell Sattelzugmaschinen in der bereits aus etwa 100 Fahrzeugen bestehenden H2-Mietflotte. Christian Sulser, Vorstandsvorsitzender der Iveco Magirus AG, übergab die Fahrzeuge an Hylane Geschäftsführerin Sara Schiffer. Die Übergabe der brennstoffzellen-elektrischen Fahrzeuge (FCEV) fand im Iveco Experience Center in Ulm statt. Alle drei ausgelieferten Iveco S-eWAY Fuel Cell stammen aus der in Ulm produzierten Kleinserie. Die Fahrzeuge sollen im H2Haul-Projekt ...

