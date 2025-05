© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Ist Xpeng das neue Tesla? Nach sehr guten Zahlen empfehlen immer mehr Analysten die Aktie zum Kauf. Geht die Rallye bei Xpeng weiter? Die Hintergründe.Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Xpeng gehört an der Börse zu den Gewinnern des Jahres. Seit Jahresbeginn steht in Hongkong ein Kursplus von rund 80 Prozent zu Buche - und Analysten trauen dem Papier noch deutlich mehr zu. Kay Hian, Analyst bei der United Overseas Bank, sieht das Kursziel beispielsweise bei 150 Hongkong-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 76 Prozent entspricht. Begründet wird diese Einschätzung mit einem starken Produktzyklus, einem klaren Fahrplan zur Profitabilität sowie technologischen Fortschritten …