Calgary, Alberta, 22. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das "Unternehmen" oder "Integral") freut sich, die Ergebnisse eines umfassenden geochemischen Gesteinsprogramms bekannt zu geben, das auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Burntwood im Norden Manitobas durchgeführt wurde. Diese Arbeiten erfolgten im Rahmen der Explorationsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, genauere Vektoren für REE-reiche Zonen in Zusammenhang mit Karbonatit- und Syenitintrusionen zu ermitteln.

Das Projekt Burntwood befindet sich über einem strukturell komplexen alkalischen Intrusionssystem, das lamellierte Syenite und lokalisierte Karbonatitphasen birgt. Integral absolvierte 2024 detaillierte Untersuchungen auf einem Raster, um ein besseres Verständnis des Mineralpotenzials dieses Systems zu erlangen. Dabei wurden über dem Intrusivkomplex 438 Gesteinsproben entnommen, die einer geochemischen Analyse unterzogen wurden.

Die Laborergebnisse bestätigten erhöhte Konzentrationen leichter Seltenerdelemente (LREE), wobei der Gehalt der gesamten REE (SREE) in einigen Proben mehr als 3.800 ppm betrug. Mehrere Proben enthalten Lanthanwerte von mehr als 1.000 ppm und Cer-Konzentrationen von über 2.500 ppm; sie gehören damit zu den höchsten dieses Datensatzes. Diese mit Seltenerdmetallen angereicherten Gesteine stehen auch in Verbindung mit erhöhten Konzentrationen von Indikatorelementen wie Strontium, Barium, Niob und Thorium. Anreicherungen dieser Elemente finden sich häufig in REE-Systemen, die in Karbonatit lagern.

Integral machte von der Principal Component Analysis (PCA) und k-Means-Clustering Gebrauch, um die Komplexität zu verringern und Muster zu isolieren, die auf eine Mineralisierung hinweisen. Mit diesem multivariaten Vorgehen konnte ein ausgeprägtes geochemisches Cluster von Proben (Cluster B - Syenitmineralisierung) mit erhöhten REE- sowie hohen Strontium- und Bariumwerten und einer Abreicherung von Zirkonium und Hafnium identifiziert werden. Dieser geochemische Fingerabdruck steht im Einklang mit einer Karbonatit-Affinität. Durch die Überlagerung mit Proben, deren Gesamt-REE-Werte über dem 95. Perzentil liegen, wurde ein Gebiet von Interesse (Abbildung 1) innerhalb des alkalischen Komplexes ermittelt, das als höffig für eine REE-Mineralisierung gilt.

"Diese Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag für unser Verständnis des Systems Burntwood", so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. "Wir verfügen nun über ein geochemisches Gesteinsmodell, das uns dabei helfen wird, die nächsten Ziele zu ermitteln. Dank einer Kombination aus modernen statistischen Werkzeugen und geowissenschaftlicher Interpretation können wir aus Daten auf regionaler Ebene umsetzbare Zielgebiete ableiten."

Das Unternehmen führt diese Ergebnisse mit geologischen Kartierungen, die vom Manitoba Geological Survey (MGS) absolviert wurden, sowie mit zusätzlichen Datensätzen zusammen, die vom Unternehmen erfasst wurden, um Ziele für die nächste Explorationsphase zu definieren.

Integral Metals wird weitere Informationen bereitstellen, sobald zusätzliche Datensätze aus dem Untersuchungsprogramm 2024 verfügbar sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, und einem "qualifizierten Sachverständigen" gemäß National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Abbildung 1. Das Gebiet von Interesse innerhalb des Syenit-Karbonatit-Komplexes Burntwood Lake, das auf Grundlage einer multivariaten Analyse und statistischer Schwellenwerte des geochemischen Gesteinsdatensatzes aus dem Jahr 2024 ermittelt wurde.

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

