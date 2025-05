The NAGA Group AG geht neue Wege in der Investor-Kommunikation: Ab Q1 2025 veröffentlicht das Fintech-Unternehmen regelmäßig Zwischenmitteilungen zu seinen Quartalsergebnissen und stellt auf der Website monatliche Kennzahlen bereit. Dieser Schritt unterstreicht das Bekenntnis zu maximaler Transparenz und liefert Aktionären und Analysten kontinuierlich frische Einblicke in die operative Entwicklung der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA. Umsatzwachstum dank Volatilität und Neukundengewinn In Q1 2025 legten die ungeprüften Konzernumsätze um 7 % auf 16,4 Mio. EUR zu (Q1 2024: 15,3 Mio. EUR). Getrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...