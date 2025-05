Am Donnerstag steht der DAX aus diesem Grund unter Druck. Das bewegt jetzt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Alphabet und CTS Eventim. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally am Donnerstag Gewinne realisiert. Der DAX fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 24.035 Punkte. Der MDax verlor 1,1 Prozent auf 30.105 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Morgen um 0,4 ...

