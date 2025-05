wO Börsenlounge: Snowflake | Metaplanet | CTS Eventim - Nvidia löst Shortsqueeze bei Navitas aus

To the Moon geht vorbörslich die Aktie von Navitas. Fast 200 Prozent hebt das Papier ab. Das ist das Ergebnis, wenn die Short-Quote bei 20 Prozent liegt und du Nvidia als Kunden gewinnst. Wie geht es jetzt weiter?Der deutsche Aktienmarkt gönnt sich eine Verschnaufpause. Anleger nutzen die jüngste Rekordjagd des DAX, um Gewinne mitzunehmen. Experten bewerten das Marktumfeld zwar als stabil, sehen den Index kurzfristig jedoch als technisch überkauft - eine Konsolidierung erscheint daher folgerichtig. Zur Mittagszeit notiert der DAX rund 0,9 Prozent im Minus bei 23.906 Punkten. Am Vortag hatte das Börsenbarometer mit 24.152 Punkten ein neues Allzeithoch markiert und war mit einem Plus von 0,4 …

