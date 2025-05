DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft schrumpft erstmals seit fünf Monaten

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft ist im Mai wegen des anhaltenden Auftragsrückgangs erstmals seit fünf Monaten wieder geschrumpft. Während der Servicesektor in den rezessiven Bereich abrutschte, wurde die Industrieproduktion moderat gesteigert. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 49,5 Zähler von 50,4 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,8 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Ausschlaggebend für den neuerlichen Rückschlag war, dass die Geschäftstätigkeit im Servicesektor zum ersten Mal seit letztem November moderat zurückging und der entsprechende Index auf den tiefsten Wert seit 16 Monaten sank. Im Gegensatz dazu wurde die Industrieproduktion zum dritten Mal hintereinander und so stark ausgeweitet wie im April.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 49,4 Punkte von 49,0 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,3 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 48,9 Punkte von 50,1 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 50,0 Punkte erwartet.

In Deutschland sank die Wirtschaftsleistung wieder, nachdem sie in den ersten vier Monaten dieses Jahres gestiegen war. Damit landete Deutschland wie Frankreich - wo die Wirtschaft bereits zum neunten Mal hintereinander schrumpfte - in der Kontraktionszone. Mit erneut kräftigem Wachstum schnitten die übrigen von der Umfrage erfassten Länder zum wiederholten Mal besser ab, wenngleich die Wirtschaftskraft hier nicht mehr ganz so stark zulegte wie in den zurückliegenden drei Monaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2025 04:12 ET (08:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.