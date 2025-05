Berlin - Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses, hat US-Präsident Donald Trump einen Faschisten genannt."Donald Trump ist in gewisser Hinsicht ein Faschist und in gewisser Hinsicht ein Naivling, der von Diktatoren sehr leicht um den Finger gewickelt werden kann", sagte Hofreiter am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. "Und dann ist er auch noch hochgradig korrupt, wie man gerade an seiner Reise in die Golfstaaten gesehen hat, der ist ein überhaupt nicht verlässlicher Partner mehr", so der Grünen-Politiker weiter.Aus diesem Grund müsse Europa die militärischen Fähigkeitslücken, wie etwa in den Bereichen Lufttransport und Satellitenaufklärung, schließen. In Zukunft werde man in Europa auf sich selbst gestellt sein. "Aber wir sollten auch nicht verzagen. Russland hat ungefähr die Wirtschaftskraft von Italien", sagte er.Die Bezeichnung "Faschist" für Donald Trump verteidigte Hofreiter ausdrücklich. "Ich bin der Meinung, dass Donald Trump sehr viele und sein Regime sehr viele Anteile von Faschismus in sich trägt. Viele Beobachter in den USA, Faschismusforscher in den USA, haben die große Sorge, dass dieses Regime versucht, die Demokratie und den Rechtsstaat in den USA zu zerstören. Und das muss uns bewusst sein."