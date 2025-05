Die Pfizer-Aktie knüpft mit ihrer Kursentwicklung im Jahr 2025 nahtlos an die schwache Vorstellung der Vorjahre an. Seit Ende 2021 befindet sich der Aktienkurs im Niedergang. Bisherige Versuche, eine Bodenbildung einzuleiten, scheiterten kläglich. Zuletzt musste Pfizer die wichtige Unterstützung von 25 US-Dollar aufgeben. Das Debakel nimmt seinen Lauf; so scheint es zumindest.Pfizer - Aktuelle Quartalszahlen mit Licht und Schatten Pfizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...