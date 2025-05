FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1090 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVON TECHNOLOGIES TARGET TO 1620 (1610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 202 (204) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 470 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 230 (190) PENCE - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 230 (190) PENCE - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 406 (384) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1150 (880) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (249) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 66 (69) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 445 (475) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1528 (1537) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAINSBURY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 PENCE - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 440 (370) PENCE - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 286 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1550 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2150 (2075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - REDBURN RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 100 (60) PENCE - SHORE CAPITAL CUTS CLOSE BROTHERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 370 PENCE - SHORE CAPITAL CUTS HILL & SMITH TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 435 (450) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob