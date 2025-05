EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Lenzing vereinbart syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio.

Finanzierung zeugt von hohem Vertrauen des Bankenmarktes

Finanzierung stärkt Liquiditätsreserve Lenzing - Die Lenzing Gruppe, ein führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat eine Finanzierung durch einen syndizierten Kredit in Höhe von EUR 545 Mio. vereinbart. Der Kreditbetrag setzt sich aus einem endfälligen Darlehen und einer revolvierenden Kreditfazilität zusammen und stärkt die Liquiditätsreserve des Unternehmens im Hinblick auf anstehende Refinanzierungen. Commerzbank AG, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG führten das Konsortium als Coordinators, Mandated Lead Arrangers und Bookrunners sowie BNP PARIBAS und UniCredit Bank Austria AG als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners an. Die Struktur der Finanzierung umfasst ein endfälliges Darlehen mit einer Laufzeit von drei Jahren in Höhe von EUR 355 Mio. sowie einen revolvierenden Kredit in Höhe von EUR 190 Mio. mit einer Laufzeit von ebenfalls drei Jahren mit Verlängerungsoptionen von insgesamt zwei Jahren. "Die erfolgreiche Finanzierung zu attraktiven Konditionen in der gegenwärtig unsicheren Marktsituation sind ein starkes Vertrauensvotum und eine klare Bestätigung unserer guten Position am weltweiten Fasermarkt", erklärt Nico Reiner, CFO der Lenzing Gruppe. "Mit dieser erfolgreichen Finanzierung stärken wir unsere finanzielle Basis und bauen unsere Position als führendes integriertes Faserunternehmen weiter aus." Die Lenzing Gruppe hat ihre Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 weiter verbessert, obwohl die Erholung der weltweiten Textilmärkte in der Berichtsperiode nach wie vor nur sehr langsam und ungleichmäßig erfolgte. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf EUR 690,2 Mio. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg - auch durch positive Sondereffekte unterstützt - um 118,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf EUR 156,1 Mio. Das Ergebnis nach Steuern lag mit EUR 31,7 Mio. (nach minus EUR 26,9 Mio. im ersten Quartal 2024) erstmals seit dem dritten Quartal 2022 wieder im positiven Bereich. Lenzing geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus. Foto-Download:

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen - von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024

Umsatz: EUR 2,66 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG.







