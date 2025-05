Die neue Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz will die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen. Klingt gut - doch wer zwischen den Zeilen liest, merkt schnell: Der Mittelstand und insbesondere die kapitalmarktorientierten KMU kommen kaum vor. Im Koalitionsvertrag taucht das Wort "Börse" genau einmal auf - und das nur im Zusammenhang mit Tierbörsen. Dabei wäre ein verbesserter Kapitalmarktzugang für KMU ein wichtiger Schlüssel zu mehr Wachstum.Von Holger Clemens HinzZwar gibt es erste gute Ansätze: Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) sprach im Bundestag von dringend nötiger Unterstützung für den Mittelstand. Sie kündigte Entlastungen bei Energie und Steuern sowie mehr Förderprogramme an. Doch was fehlt, sind konkrete Maßnahmen - vor allem für jene Mittelständler, die sich über den Kapitalmarkt finanzieren wollen.Der Kapitalmarkt? Fehlanzeige in den Regierungserklärungen. Dabei wäre genau das ein Schlüssel, um KMU wieder wettbewerbsfähig zu machen. Andere Länder zeigen, wie's geht: Die Nasdaq Nordic oder der AIM-Markt in London bieten mit schlanken Regeln, niedrigen Kosten und hoher Investorennachfrage ideale Bedingungen ...

