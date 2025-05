Washington - Unter den zwei Opfern, die in der Nacht zum Donnerstag in Washington erschossen wurden, ist auch ein Deutscher. Das bestätigte Außenminister Johann Wadephul am Donnerstagmittag im Bundestag. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet.Demnach handelt es sich bei dem deutschen Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington um Yaron Lischinsky, der sich in der Israelisch-Deutschen-Gesellschaft engagierte und dort 2021 das sogenannte "Junge Forum" gründete. Lischinsky wuchs eigenen Angaben zufolge in Nürnberg auf und wanderte im Alter von 16 Jahren nach Israel aus.Unterdessen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei der US-Hauptstadt mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei ein 30-jähriger Mann aus Chicago. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.