Multitude AG hat starke Zahlen für Q1 25 vorgelegt: Das Nettozinsergebnis blieb mit EUR 55,8 Mio. stabil (+0,6 % yoy), während sich der Nettogewinn auf EUR 7,2 Mio. mehr als verdoppelte (+181 % yoy) und damit mwb researchs Prognose von EUR 5,8 Mio. deutlich übertraf. Verbesserte Portfolioqualität, sichtbar in einem Rückgang der Kreditrisikovorsorge um 21,5 %, trug maßgeblich zur Profitabilität bei. Das Management hob die Nettogewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 auf EUR 24-26 Mio. an (zuvor EUR 23 Mio.). Besonders das Wholesale Banking zeigte dynamisches Wachstum, und die Erhöhung der Beteiligung an der Lea Bank auf 24,49% stärkt die strategische Skalierung. Mit einem Anstieg der Bilanzsumme um 11,3% und einer verbesserten Eigenkapitalquote hat sich der Ausblick für Multitude weiter verbessert. Die Analysten von mwb research heben ihr Kursziel auf EUR 12,80 an. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE