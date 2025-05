Der Softwareriese SAP hat auf seiner jährlichen Kundenkonferenz SAP Sapphire, die am Dienstag in Orlando stattfand, eine weitere KI-Offensive angekündigt. Zudem hat das Unternehmen Partnerschaften mit Perplexity and Palantir bekannt gegeben (DER AKTIONÄR berichtete: "Palantir macht's mit SAP und "Pionier der neuen industriellen Revolution").Mit Neuerungen wie dem nun überall virtuell verfügbaren KI-Assistenten Joule und einem erweiterten Netz von Joule-Agenten, die über Systeme und Geschäftsbereiche ...

