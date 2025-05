Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.935 Punkten berechnet, 0,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag."Auch wenn nur drei der 40 Dax-Unternehmen auf der Gewinnerliste stehen, sieht Verkaufsdruck anders aus", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Investoren üben sich aktuell sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite in Zurückhaltung. Das zeigt sich zudem im allgemeinen Handelsvolumen im Dax Future. Bereits seit mehreren Handelstagen stagniert das Handelsvolumen und deutet bisher keinen starken Kaufdruck als auch Verkaufsdruck an."Für deutsche Unternehmen sprächen derzeit die potentiellen Aussichten, auch wenn die aktuelle Geschäftslage nicht sonderlich gut sei. "Das hat sich heute sowohl in den Einkaufsmanagerindizes als auch dem Ifo-Index aufgezeigt. Der Optimismus stirbt bekanntlich zuletzt und so muss jede positive Nachricht als Kaufargument herhalten. Spannend werden heute noch die US-Arbeitsmarktdaten, die US-Einkaufsmanagerindizes und die Daten zum Immobilienmarkt in den USA", sagte Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1296 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8853 Euro zu haben.