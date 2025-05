In vielen Hinweisen von Landesbehörden zur Errichtung von Freiflächenanlagen, aber auch in der Veröffentlichung "Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen Photovoltaik Anlagen / Stand 23. 10. 2023" des Landes Niedersachsen, werden Vorgaben zum Aufstellungsdesign von Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemacht, die einen minimalen Reihenabstand beziehungsweise minimal besonnte Flächen in Solarparks fordern. Die niedersächsischen "Hinweise" führen zum Thema Aufstellungsdesign folgende […]In vielen Hinweisen von Landesbehörden zur Errichtung von Freiflächenanlagen, aber auch in der ...

