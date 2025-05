Der umfassende Steuer- und Haushaltsentwurf des Präsidenten der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, wurde am Donnerstag vom republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus verabschiedet. Der Entwurf wird nun im Senat behandelt.MarktreaktionDer US-Dollar-Index (USD) steigt leicht an, nachdem sich diese Entwicklung ergeben hat. Zum Zeitpunkt der ...

