Bern - Galenica hat seinen steten Wachstumskurs auch in den ersten vier Monaten 2025 weiter fortgesetzt. Dabei trugen alle Geschäftsbereiche zu dem Wachstum bei, wie das Gesundheitsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Januar bis April setzt Galenica 1,31 Milliarden Franken um, ein Plus von 4,7 Prozent. Im Vergleich zur Vorjahresperiode 2024 zählten die ersten vier Monate 2025 allerdings einen Verkaufstag weniger, was sich schätzungsweise mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...