Der Hype um KI-Aktien geht weiter: Nvidia hat am Mittwoch eine Partnerschaft mit Navitas Semiconductor angekündigt. Die Aktie des neuen Lieferanten schnellt daher vorbörslich um fast 150 Prozent nach oben. DER AKTIONÄR beleuchtet, was das Ziel der neuen Zusammenarbeit ist und welche Schlüsselrolle diese für Nvidias 800-Volt-Gleichstromarchitektur spielt.Die Anforderungen an Rechenzentren steigen rasant - vor allem getrieben durch immer leistungsstärkere KI-Modelle. Nvidia will mit seiner neuen 800-Volt-HVDC-Architektur ...

