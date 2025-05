FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Hornbach Holding sind am Donnerstag wieder deutlich zurückgefallen um 5,5 Prozent auf 92,20 Euro. Damit landeten sie exakt wieder am Vortagestief knapp unter der 50-Tage-Linie. Am Markt war tags zuvor nach dem Geschäftsbericht vor allem der Ausblick nicht gut angekommen. Letztlich hatten die Papiere die Verluste aber deutlich eingedämmt.

Auch Expertenreaktion zeigen, wie schwer man sich mit den weiteren Erwartungen tut. So hob Thilo Kleibauer von Warburg Research sein Kursziel auf 117 Euro und attestierte der Holding solide Ziele, gestützt durch vielversprechende Trends.

Analyst Felix Dennl von Metzler ging mit seinem Kursziel derweil nur auf 89 Euro hoch, und bleibt damit unter dem Xetra-Niveau. Er will den guten Jahresstart nicht überbewerten und auf den Rest des Jahres fortschreiben. Man habe vor allem vom guten Wetter profitiert und weniger von einer besseren Verbraucherstimmung./ag/jha/