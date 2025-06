Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 23

Bei Vorlage der Quartalszahlen verzichtete der Vorstand ausdrücklich auf eine Jahresprognose und damit war der Kurs nicht zu halten: Eine Kursänderung von fast 110 bis teilweise 85 € ist deutlich überzogen. 1,4 Mrd. € Marktwert für 6,2 Mrd. € Umsatz mit sehr stabiler Ertragstendenz und einer Gewinnschätzung von 10,80 € je Aktie per 2026 ergeben ein KGV von weniger als 9. HORNBACH ist eines der interessanten Stimmungsbarometer für die Einschätzung des deutschen Immobilienmarktes auf der Seite der Verbraucher und deren Bereitschaft, mehr Geld für das Eigenheim in Eigenregie auszugeben. Der Indikator dafür ist das HDE-Konsumbarometer und das Konsumklima.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die Merz-Mannschaft muss liefern- Die deutsche Energiepolitik wird zur entscheidenden Größe- BIONTECH mit Mega-Deal- Im deutschen IT-Sektor ist der nächste Deal nur eine Zeitfrage- Die Wall Street steht vor einer Dürreperiode- UZIN UTZ zeigt sich robust- PEPSICO mit spannender CharttechnikIhre Bernecker Redaktion /