Der Betreiber Fraport hat am Flughafen Frankfurt weitere öffentliche Schnellladepunkte ans Netz gebracht. Im Ladepark Nord stehen in fußläufiger Entfernung zu Terminal 1 zunächst zwölf Ladeplätze zur Verfügung. Bis zum Jahresende soll sich die Zahl der Schnellladepunkte direkt am Hugo-Eckener-Ring auf 16 erhöhen, wie Fraport mitteilt. Bei den Ladesäulen handelt es sich um den Hypercharger HYC400 von Alpitronic, der bis zu 400 kW Ladeleistung ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...