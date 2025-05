HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,50 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey passte am Donnerstag sein um ein Jahr nach vorne gerolltes Bewertungsmodell an die Zahlen für das erste Quartal an. Im Fokus stehe der Medienkonzern aber vor allem wegen der Übernahmeofferten - und hier glaubt Frey nicht an ein höheres Gebot als das von PPF zu 7 Euro je Aktie. Außerdem rechnet er nur mit einer mauen Erholung im Werbegeschäft im zweiten Halbjahr. Die Kurszielanhebung begründete er letztlich auch mit dem Schuldenabbau./ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PSM7770