- Strategisches Joint Venture zur Einführung eines regulierten Stablecoins: DeFi Technologies ist ein Joint Venture eingegangen und hat eine führende Kapitalbeteiligung an Fire Labs getätigt, einem Stablecoin-Infrastrukturanbieter, unterstützt von America First Technology ("AFT"). Diese Partnerschaft markiert den Einstieg von DeFi Technologies in den Real-World-Asset-Sektor ("RWA") durch die Entwicklung eines vollständig regulierten, USD-gedeckten Stablecoins, der direkt von einer in den USA zugelassenen Bank ausgegeben wird.

- Kraken-Integration zur Beschleunigung des institutionellen Zugangs: Um eine sichere und skalierbare Einführung zu unterstützen, wird Fire Labs in Kraken Embed, die modulare Krypto-Infrastrukturplattform von Kraken, integriert und so einen nahtlosen, regulierten Zugang zum Stablecoin innerhalb institutioneller und unternehmerischer Plattformen ermöglichen.

- GENIUS Act Momentum: Die Initiative steht im Einklang mit der wachsenden Unterstützung durch die Regulierungsbehörden in den USA, einschließlich des anhängigen GENIUS-Gesetzes - ein parteiübergreifender Gesetzesentwurf, der durch den Kongress geht, um einen klaren Bundesrahmen für Fiat-gestützte Stablecoins zu schaffen, die von regulierten Institutionen ausgegeben werden.

- Überbesicherte Infrastruktur und Einnahmemodell: Der Stablecoin von Fire Labs wird mit 105 % Rücklagen unterlegt sein und damit die regulatorischen Anforderungen übertreffen, um Stabilität und Vertrauen zu gewährleisten. Ein begleitender renditeträchtiger Token wird konforme, bankgestützte Renditen bieten, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind. DeFi Technologies wird Einnahmen durch Handelsgebühren, Renditebeteiligungen und eine breitere Integration seiner Geschäftsbereiche erzielen.

- Investitionen von Minderheiten in AFT: DeFi Technologies hat außerdem eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 19,5 % an CH Technical Solutions SA, die als AFT firmiert, abgeschlossen.



DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA:+(CBOE+CA%3A) DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich, ein strategisches Joint Venture und eine grundlegende Kapitalbeteiligung an Fire Labs, Inc. ("Fire Labs") bekannt zu geben, einem Stablecoin-Infrastrukturanbieter der nächsten Generation, gegründet und unterstützt von America First Technology ("AFT"). Als Teil der Initiative wird Fire Labs in Kraken Embed, die institutionelle Krypto-Infrastrukturplattform von Kraken, integriert, um die sichere und skalierbare Einführung seines regulierten, von Banken ausgegebenen Stablecoins zu unterstützen.



Diese Partnerschaft markiert den strategischen Einstieg von DeFi Technologies in den schnell wachsenden Real-World-Asset-Sektor ("RWA"), der durch eine grundlegende Investition in Fire Labs, einem Pionier im Bereich der digitalen Asset- und Stablecoin-Infrastruktur, und dessen Geldgeber, AFT, untermauert wird.



Pionierarbeit für einen regulierten Stablecoin



Angesichts der erhöhten Marktvolatilität und der steigenden Nachfrage nach sicheren digitalen Vermögenswerten ist DeFi Technologies in der Lage, Fire Labs bei der weltweiten Einführung eines vollständig regulierten, von Banken ausgegebenen Stablecoins zu unterstützen. Über seine Tochtergesellschaften wird DeFi dazu beitragen, einen der weltweit ersten USD-gedeckten Stablecoins auf den Markt zu bringen, der direkt von einer in den USA zugelassenen Bank ausgegeben wird.



Die Markteinführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der US-amerikanischen Rechtsvorschriften. Anfang 2025 hat der Bankenausschuss des US-Senats den GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) eingebracht, einen überparteilichen Gesetzesentwurf, der darauf abzielt, einen umfassenden föderalen Rahmen für fiat-gestützte Stablecoins zu schaffen. Die vorgeschlagene Gesetzgebung zielt darauf ab, die Marktstabilität, die Transparenz und den Verbraucherschutz zu fördern, und unterstreicht die Bedeutung von robusten, regulierten Stablecoin-Modellen wie dem von Fire Labs.



Zu den wichtigsten Merkmalen der Stablecoin-Infrastruktur von Fire Labs gehören:



- Überbesicherung: Mit einem Mindestreservesatz von 105 %, der weit über den üblichen aufsichtsrechtlichen Schwellenwerten liegt, bietet sie mehr Sicherheit und Glaubwürdigkeit.

- Renditeträchtige Wertmarke: Ein Companion Token wird es Instituten und Nutzern ermöglichen, Renditen zu erwirtschaften, die durch das Kapital der emittierenden Bank gedeckt sind, während sie gleichzeitig die regulatorischen Standards vollständig einhalten.

- Erzielung von Einnahmen: DeFi Technologies wird Einnahmen durch Handelsgebühren, Renditebeteiligungen und eine breitere Integration seiner Geschäftsbereiche erzielen.



Die Infrastruktur der Stablecoin und des Yield-Tokens öffnet auch die Tür für andere verzinsliche ETPs außerhalb der Blockchain und tokenisierte ETPs innerhalb der Blockchain, wie beispielsweise dividendenzahlende Token, die durch Rohstoffe besichert sind (Möglichkeiten zur Monetarisierung von Modellen wie Wheaton Precious Metals Metallstreaming-Einnahmen), und bringt TradFi-Produkte wie Covered-Call-Strategie-ETFs, die Dividenden innerhalb der Blockchain zahlen, auf den Markt.



Diese Infrastruktur der nächsten Generation wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der Wirtschaft mit digitalen Vermögenswerten gerecht zu werden. Die Anwendungsbereiche reichen von der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) über grenzüberschreitende Zahlungen bis hin zu kryptonativen Lösungen für festverzinsliche Wertpapiere.



Eine transformative Marktchance



Der Markt für regulierte, von Banken ausgegebene Stablecoins ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Die Marktkapitalisierung des Stablecoin-Sektors wird bis Anfang 2025 auf rund 225 Milliarden US-Dollar ansteigen - ein Zuwachs von über 100 Milliarden US-Dollar allein im vergangenen Jahr. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach RWA-Tokenisierung, renditeträchtigen digitalen Vermögenswerten, weltweiten Überweisungen und institutioneller Akzeptanz angekurbelt.



Die Einführung des Stablecoins von Fire Labs positioniert sich als erster bankausgegebener, regulierter digitaler Dollar, der all diesen Trends mit einer unternehmensgerechten Grundlage begegnet.



Das Ökosystem von DeFi Technologies: Ermöglichung globaler Skalierung



Die Geschäftsbereiche von DeFi Technologies werden das Joint Venture in vollem Umfang unterstützen und skalieren:



- Valour: wird den Vertrieb über seine regulierte ETP-Plattform leiten und den Zugang zu Stablecoin- und Yield-Token-Produkten erweitern.

- Stillman Digital: bietet nahtlose Ein- und Ausstiegsrampen für Fiat, die traditionelle und Blockchain-basierte Vermögenswerte miteinander verbinden.

- DeFi Alpha: Die firmeneigene Handelsabteilung wird die Stablecoin- und Yield-Token für Arbitrage- und Renditestrategien nutzen.



Strategische Partnerschaft und technologische Integration



Um die Einführung und Akzeptanz zu unterstützen, hat Fire Labs eine wichtige Partnerschaft mit der weltweit führenden Kryptowährungsbörse Kraken geschlossen:



Kraken wurde 2011 gegründet und ist eine der etabliertesten und vertrauenswürdigsten Kryptowährungsplattformen der Welt. Mit über 10 Millionen Kunden in mehr als 190 Ländern bietet Kraken Zugang zu mehr als 200 digitalen Vermögenswerten und unterstützt sechs Fiat-Währungen, darunter USD, EUR und GBP. Seine regulierte, institutionelle Infrastruktur macht ihn zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitute, die in den Bereich der digitalen Vermögenswerte einsteigen.



- Kraken-Partnerschaft: Fire Labs wird mit Kraken Embed verknüpft, die modulare Krypto-Infrastrukturlösung von Kraken, die es Plattformen und Institutionen ermöglicht, nahtlose digitale Asset-Services innerhalb ihrer eigenen Anwendungen anzubieten. Kraken Embed ermöglicht es Nutzern, Krypto-Assets zu kaufen, zu verkaufen und zu verwahren, ohne die Host-Plattform zu verlassen - und damit das sichere, regulierte Backend von Kraken zu nutzen, während gleichzeitig ein vollständig gebrandetes Nutzererlebnis erhalten bleibt. Diese Integration bringt eine institutionelle Handels- und Verwahrungsinfrastruktur direkt in das Stablecoin-Ökosystem von Fire Labs.



Kommentar der Geschäftsleitung



Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte:



"Dieses Joint Venture mit Fire Labs positioniert DeFi Technologies an der Spitze der Stablecoin- und RWA-Revolution. Die Partnerschaft und Integration mit einer der führenden und größten Börsen, Kraken, validiert die Markteinführung und Technologie. Da die Volatilität der Märkte die Anleger zu sicheren, renditeträchtigen digitalen Vermögenswerten treibt, eröffnet diese Partnerschaft unseren Kunden und Tochtergesellschaften bedeutende Möglichkeiten."



Adrian Kennedy, Geschäftsführer von Fire Labs, fügte hinzu:



"Die Expertise von DeFi Technologies im Bereich des traditionellen und dezentralen Finanzwesens ist entscheidend für unsere Mission, Institutionen weltweit sichere, konforme und zugängliche Finanzprodukte anzubieten."



Details zur Transaktion



Fire Labs Joint Venture DeFi Technologies hat sich mit Fire Labs, Inc. durch eine grundlegende Kapitalbeteiligung und ein Joint Venture zusammengeschlossen, das sich auf die Einführung des ersten vollständig regulierten, von einer Bank ausgegebenen Stablecoin und eines Rendite-Tokens konzentriert. Die geschäftlichen Bedingungen des Joint Ventures bleiben vertraulich.



AFT Media Investment (über CH Technical Solutions SA) Im Zusammenhang mit der Transaktion hat das Unternehmen 1.607.717 Stammaktien des Unternehmens (die "Zahlungsaktien") an CH Technical ausgegeben, im Austausch für 19,5 % des Kapitals von CH Technical (die "Akquisition"). Für die Transaktion wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die Cboe Canada Exchange.



Herr Chase Ergen war zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der endgültigen Dokumente zur Durchführung der Transaktion wirtschaftlicher Eigentümer von CH Technical. Die Ausgabe der Zahlungsaktien an CH Technical stellte zu diesem Zeitpunkt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den Bewertungs- und Minderheitsgläubigerzustimmungsanforderungen der MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) der MI 61-101 aufgeführt sind, da der Wert der Ausgabe dieser Zahlungsaktien 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion hielt Herr Ergen keine Anteile an CH Technical.



Informationen zuFireLabs



FireLabs bietet eine einheitliche, Cloud-native Plattform, die eingebettete bankähnliche Konten, Zahlungskarten, grenzüberschreitende Zahlungen, digitale Geldbörsen und tokenisierte Vermögenswerte ermöglicht. Unser KI-gestützter Stack wurde von Grund auf mit Blick auf die Einhaltung von Vorschriften entwickelt und kombiniert Echtzeit-Zahlungsschienen mit Blockchain-Technologie und Risikoanalyse, damit Geld schnell, sicher und transparent bewegt wird. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://firelabs.cx/



Informationen zu Kraken



Kraken wurde 2011 gegründet und ist eine der ältesten und sichersten Kryptowährungsplattformen der Welt. Kraken genießt das Vertrauen von über 10 Millionen Kunden weltweit und bietet Zugang zu mehr als 200 digitalen Vermögenswerten und unterstützt sechs nationale Währungen, darunter USD, EUR und GBP. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Spot- und Futures-Handel, Einsätze und Depotlösungen, die sich sowohl an private als auch institutionelle Anleger richten. Kraken hat sich verpflichtet, die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen zu beschleunigen, indem es innovative Produkte anbietet und die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards einhält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.kraken.com/



Informationen zu AFT Media AFT Media ist ein bahnbrechendes Medien- und Investmentunternehmen, das die Lücke zwischen dezentraler Finanzierung (DeFi) und Medieninnovation schließt. Durch den Einsatz modernster Blockchain-Technologie, KI-gestützter finanzieller Einblicke und Token-basierter Engagement-Modelle schafft AFT Media ein vertrauensloses, transparentes und finanziell incentiviertes Ökosystem für Investoren und Konsumenten von Inhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.americanfirstmedia.com/



Informationen zu DeFi Technologies



DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA:+(CBOE+CA%3A) DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/



Tochtergesellschaften von DeFi Technologies



Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.



Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/



Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com



Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/



Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Joint Venture mit Fire Labs und AFT, die Entwicklung eines Stablecoins und dessen Merkmale, die Integration in Kraken Embed, das Wachstum des RWA-Sektors, die Übernahme, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzwesens und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf das dezentrale Finanzwesen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.



