Das SolarZentrum Berlin feierte vergangene Woche die Fertigstellung des Klimacontainers in Schöneweide. Gäste kamen von den Berliner Innungen, aus der Verwaltung und Bildungseinrichtungen. Dr. Severin Fischer, Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe, und Constantin Rehlinger, Geschäftsführer der Elektro-Innung Berlin, wiesen in ihren Grußworten auf Erfolge und Herausforderungen des Solarausbaus in Berlin hin. Anschließend stellte Wolfgang Ellermann, Berater im SolarZentrum Berlin, das ...

