Während der deutsche Leitindex DAX am Donnerstag empfindliche Verluste verbucht, legen die Anteile von Infineon zu und können den Gesamtmarkt outperformen.Nach einer in den vergangenen Wochen scheinbar unerschütterlichen Rallye geht es am Donnertag für den deutschen Aktienmarkt bergab. Der deutsche Leitindex DAX verliert am frühen Nachmittag rund ein Prozent an Wert und holt damit die Verluste nach, mit denen der US-Markt bereits am Mittwoch zu kämpfen hatte, nachdem eine schwache Anleihenauktion für Unruhe gesorgt hatte. Aktienmarkt tiefrot: Die Sorgen nehmen wieder zu! Zusätzlich belastet wird das Sentiment für den Aktienmarkt durch einen Sicherheitsvorfall vor dem Weißen Haus, bei dem …