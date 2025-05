Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) -



Damit wird die mehr als 20-jährige Automatisierungsexpertise verstärkt, die Kunden bei der Modernisierung von SAP-Lösungen unterstützt



Precisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem SAP PartnerEdge-Programm als Build-Partner beigetreten ist. Diese strategische Ernennung festigt die Position von Precisely als vertrauenswürdiger Partner für die Prozessautomatisierung für SAP-Lösungen und ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Modernisierung zu beschleunigen, komplexe Prozesse zu rationalisieren, die geschäftliche Agilität zu fördern und die Datenintegrität in SAP-ERP-Umgebungen zu verbessern.



Trotz der jüngsten Untersuchungen (https://www.precisely.com/de/blog/sap-automation-de/sap-automatisierung-trends-2025), die zeigen, dass immer mehr Unternehmen die Automatisierung für SAP-Migrationen und digitale Transformationsprojekte nutzen, stehen viele Unternehmen immer noch vor der Herausforderung, die volle Automatisierungsreife zu erreichen - wobei die zunehmende Komplexität der Geschäftsprozesse oft als Haupthindernis genannt wird. Mit dem neuen SAP PartnerEdge Build Status unterstreicht Precisely sein Engagement, Kunden mit den leistungsstarken Prozessautomatisierungslösungen für SAP-Technologien auszustatten, die sie benötigen, um ihre Probleme zu lösen.



Kunden bei ihrer SAP-Modernisierungsreise unterstützen



Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Automatisierung von SAP-Technologien setzt Precisely - das 2021 Winshuttle akquiriert (https://www.precisely.com/press-release/clearlake-ta-associates-backed-precisely-to-acquire-winshuttle/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) hat - weiterhin auf Innovationen mit leistungsstarken Lösungen, die die Komplexität reduzieren und eine schnelle Time-to-Value liefern. Das Unternehmen hat kürzlich die Möglichkeiten seiner branchenführenden Automate Studio Plattform (https://www.precisely.com/de/product/precisely-automate/automate-studio-excel-sap-datenmigration-und-bearbeitung?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) erweitert (https://www.precisely.com/press-release/precisely-automate-studio-to-support-sap-fiori-simplifying-data-automation-for-sap-s-4hana-data-journeys?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), die es Anwendern ermöglicht, SAP ERP Aufgaben von Excel aus zu starten und zu verwalten, um die Automatisierung von SAP Fiori Apps zu beschleunigen. Das Update ermöglicht es Unternehmen, die vertraute "Record-Map-Run"-Erfahrung sowohl in SAP ECC- als auch in SAP S/4HANA-Umgebungen beizubehalten, unabhängig davon, ob Anwender über SAP GUI, SAP Fiori oder SAP GUI for HTML arbeiten. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen wichtige Aktualisierungen (https://www.precisely.com/de/press-release/precisely-expands-automate-sap-data-api-to-simplify-integration-and-scale-enterprise-process-automation?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) seiner Automate SAP Data API an, die komplexe SAP-ERP-Integrationen vereinfachen und die digitale Transformation in Unternehmen beschleunigen soll.



Heute nutzen mehr als 2.000 der weltweit führenden Unternehmen die erweiterten Automatisierungsfunktionen von Precisely, um ihre SAP-ERP-Modernisierungsinitiativen zu beschleunigen, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die geschäftliche Agilität zu erhöhen.



"Da Unternehmen immer komplexere SAP-Modernisierungsprojekte anstreben, sind wir stolz darauf, dem SAP PartnerEdge-Programm als Build-Partner beizutreten", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Dieser Meilenstein spiegelt unser Engagement wider, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden in der Prozessautomatisierung weltweit einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten."



Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/de/solution/sap-prozessautomatisierung?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über Preciselys führendes Portfolio an Prozessautomatisierungslösungen für SAP-Technologien.



Über Precisely



Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.



SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.



