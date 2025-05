Die Verbesserung der Aufwärtsdynamik deutet darauf hin, dass EUR/USD seinen Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Eine erneute Prüfung des Hochs von 1,1573 ist jedoch noch verfrüht, berichtet Quek Ser Leang, Devisenanalyst bei der UOB Group. EUR/USD versucht weiterhin, sich nach oben zu arbeiten "In unserem letzten Chart of the Day-Update vor etwa zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...