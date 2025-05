FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern habe einen guten Jahresstart hingelegt mit noch besserer Ausbeute beim operativen Gewinn (Ebitda) und Ergebnis je Aktie, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag in Bezug auf das erste Quartal./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251