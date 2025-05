Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag einen jemenitischen Staatsangehörigen in Dachau festnehmen lassen. Der 22-jährige Hussein H. stehe im Verdacht, als Heranwachsender Mitglied der als terroristisch eingestuften Huthi-Bewegung gewesen zu sein, teilte die Karlsruher Behörde mit.Hussein H. soll sich im Oktober 2022 der Huthi-Bewegung angeschlossen haben, die für militärische Angriffe im Jemen, in Saudi-Arabien und Israel verantwortlich ist. Nach einer ideologischen Schulung und einem dreimonätigen Militärtraining war er den Ermittlern zufolge Anfang 2023 für kurze Zeit als bewaffneter Kämpfer in der jemenitischen Provinz Mareb im Einsatz.Die Festnahme erfolgte durch Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat den Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.