FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach Zahlen zum ersten Quartal von 38 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Mobilfunk- und TV-Anbieter sei der Jahresstart eher verhalten verlaufen, schrieb Karsten Oblinger am Donnerstag. Beide Segmente hätten aber nur leicht unter den Markterwartungen gelegen. Die stark negative Kursreaktion auf die Resultate sei demnach deutlich übertrieben./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0Z2ZZ5