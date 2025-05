USD/CAD sieht sich Widerstand in der Nähe eines entscheidenden technischen Niveaus bei 1,3944 gegenüber.Die Fabrikpreise in Kanada sind erneut gefallen, was die Chancen auf eine Zinssenkung erhöht und den CAD schwächt.Die Unterstützung beim November-Tief von 1,3823 hält, während der RSI schwaches Momentum zeigt, aber noch nicht überverkauft ist.Der ...

