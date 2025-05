NZD/USD fällt auf etwa 0,5900, während der US-Dollar von den positiven US S&P Global PMI-Daten für Mai profitiert.Der US Composite PMI stieg von 50,6 im April auf 52,1.Trumps Steuerreform wird voraussichtlich die fiskalischen Ungleichgewichte beschleunigen. Das Paar NZD/USD fällt während der nordamerikanischen Handelszeiten am Donnerstag auf die runde ...

