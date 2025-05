Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag nach dem schwachen Vortag wieder etwas zugelegt, sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Franken. Neben Gewinnmitnahmen beim Euro wird auf die eher schwachen Konjunkturzahlen aus dem Euro-Raum verwiesen. Das EUR/USD-Paar notiert am späten Freitagnachmittag bei 1,1294 nach jeweils rund 1,1330 am Morgen und Mittwochabend. Das USD/CHF-Paar geht derweil bei 0,8277 um nach rund 0,8250 am Morgen bzw. Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...