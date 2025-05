NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach der Teilnahme an einer Konferenz in Nizza auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Aussagen des Lagertechnik-Herstellers zu zukünftigen Marktentwicklungen, dem Kundenverhalten und aktuellen Geschäftsaktivitäten hätten mit den Aussagen im Zuge des jüngsten Quartalsberichts überein gestimmt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei angesichts des aktuellen konjunkturellen und geopolitischen Hintergrunds beruhigend./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 13:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 13:26 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881