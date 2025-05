Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 mai/May 2025) - The common shares of Shelfie-Tech Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Shelfie-Tech Ltd. is a technology company focused on providing shelf inventory management technological solutions for the retail industry, in particular for large grocery stores and supermarkets. Using patent-pending technology, Shelfie's technological solution includes a robotic retail shelf monitoring system which uses self developed proprietary software that utilizes machine learning and image processing algorithms to automatically optimize shelf inventory management whose goal is to provide an enhanced customer experience.

Les actions ordinaires de Shelfie-Tech Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Shelfie-Tech Ltd. est une entreprise technologique spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques de gestion des stocks en rayon pour le secteur de la distribution, notamment les grandes épiceries et les supermarchés. S'appuyant sur une technologie en instance de brevet, la solution technologique de Shelfie comprend un système robotisé de surveillance des rayons. Ce système utilise un logiciel propriétaire développé en interne, qui exploite l'apprentissage automatique et des algorithmes de traitement d'images pour optimiser automatiquement la gestion des stocks en rayon, afin d'offrir une expérience client optimale.

Issuer/Émetteur : Shelfie-Tech Ltd. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : SHLF NV Issuer/Émetteur non Émergent : No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 22 839 257 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 0 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie CUSIP : M8276 X1 0 3 ISIN : IL001221 30 8 3 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 26 mai/May 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Olympia Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for SHLF. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)