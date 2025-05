Der Klimawandel bedroht die Bewohner der Antarktis. Doch mit ihren Ausscheidungen könnten sie ihn verlangsamen. Die Ökosysteme in der Antarktis stehen unter Druck, der Klimawandel lastet auf ihnen, auch wenn die Menge an Meereis dort bislang noch nicht so drastisch zurückgeht wie am Nordpol. Noch hat die Wissenschaft nicht verstanden, was genau dort passiert, zu viele Einflüsse wirken, vom schwankenden Salzgehalt der Ozeane bis zu den Folgen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...