Solide Einzelhandelsumsätze im März und BIP des ersten Quartals lindern Rezessionsängste und stärken die Unterstützung für den MXN.Stärker als erwartete Preisdaten veranlassen die Märkte, die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen zurückzuschrauben.Trumps "One Big Beautiful Bill" weckt Defizitsorgen und dämpft das Vertrauen der Anleger in den Greenback.Der ...

